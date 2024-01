Domenica il Tolfa ospita la Polisportiva Ostiense, a Santa Marinella arriva il Palocco • Terzo Binario News

C’è la Polisportiva Ostiense sulla strada di un Tolfa lanciatissimo mentre allo stadio Fronti c’è la sfida più importante della seconda di ritorno visto che il Santa Marinella ospita il Palocco secondo con 39 punti a pari punti con i collinari.

Dal punto di vista dell’interesse, la sfida di domani alle 11 di via delle Colonie rappresenta un possibile spartiacque per la stagione dei rossoblù.

Al momento questi ultimi sono quinti con 35 punti a quattro lunghezze dall’undici della via Ostiense e dal Tolfa.

Dunque vincere permetterebbe non l’aggancio ma almeno un accorciamento consistente delle distanze, sebbene in mezzo ci sia pure la Sorianese con 37 punti. Però, visti i turni di riposo da osservare e distanze oggettivamente corte, la squadra di mister Emiliano Cafarelli possono rientrare in corsa per il successo finale.

Viceversa, un pari o una sconfitta potrebbero costare i sogni di gloria forse non definitivamente ma la compromissione della rincorsa sarebbe certa. L’1-0 di Canale è stato determinante per rimanere agganciati al treno di vetta ma adesso vanno vinti gli scontri diretti specie in casa, sfruttando la vena realizzativa del bomber del girone A Peppe Tabarini che finora ha timbrato la presenza per 21 volte.

In casa Tolfa si guarda alla sfida di domenica con panoramica sulla trasferta di Soriano che dirà molto – se non tutto – circa le ambizioni delle due compagini. Ma compiendo un passo per volta, la preparazione sulla gara di domani alle 15 è arrivata al dunque e costi quel che costi, i tre punti devono arrivare. «La settimana di allenamenti è scivolata via tranquilla dice mister Roberto Macaluso – ma ora viene il difficile. La Polisportiva Ostiense è undici rognoso, è indispensabile fare risultato a prescindere, altrimenti si vanifica la vittoria bellissima in casa dell’Urbetevere. Mi aspetto una Polisportiva bloccatissima in difesa, tre uomini o addirittura a cinque, ma siamo secondi della classe e l‘atteggiamento degli avversari è normale che sia questo. Al contrario, il nostro sarà aggressivo e con possesso palla». Dal punto di vista degli uomini, sono tutti disponibili tranne Valerio Imperiale e Omar Pastorelli. L’unico dubbio riguarda il centravanti Andrea Moretti, che sarà sicuramente della partita ma Macaluso non ha ancora deciso se farlo partire dall’inizio o se fagli fare minuti nella seconda metà di gara al fine di averlo pronto per il confronto con la Sorianese. In ogni caso, è pronto Robert Taflaj, già titolare con la maglia numero 9 nel confronto con la capolista.

Intanto iniziativa benefica per questa gara indetta dalla società biancorossa, dopo l’esplosione delle villette di Canale Monterano: «Intanto iniziativa benefica per questa partita indetta dalla società biancorossa, dopo l’esplosione delle villette di Canale Monterano: «Il Consiglio Direttivo comunica che, in occasione della gara prevista per domani alle 14.30 contro la Polisportiva Ostiense, l’intero incasso derivante dagli ingressi in tribuna sarà devoluto in favore delle persone rimaste colpite dal dannoso evento accaduto recentemente nel comune di Canale Monterano, a cui va tutta la nostra vicinanza. Ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità».