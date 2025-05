Domenica appuntamento di primavera col Picnic musicale di Tolfa Jazz • Terzo Binario News

Dalle 9 al Comunale Macchiosi escursioni, giochi per bambini, buon cibo e concerti

Torna l’appuntamento primaverile coi picnic musicali di Tolfa Jazz. Ormai da tempo nelle splendide campagne attorno al centro collinare l’associazione organizza due picnic musicali all’anno, proponendo – come corollario ad esibizioni open air di artisti di livello – passeggiate naturalistiche, visite a siti storico- archeologici, escursioni, attività per bambini e degustazioni di prodotti tipici locali.

Per il 2025 la prima domenica all’insegna di musica e divertimento per tutti sarà la prossima, il 18 maggio. Il ritrovo, al solito, località Comunale Macchiosi (dove c’è la Big Bench), posizione: https://goo.gl/maps/MPugiaXAptBe8THk7. Si raccomanda la prenotazione entro venerdì 16.

A seguire le proposte per le escursioni a piedi o in mountain bike, che partono alle 9 per finire entro l’ora di pranzo. A piedi: Sasso della Strega – Abbazia di Piantangeli. Un’escursione facile che ci porterà in un’ampia radura di pietra lavica che ricorda l’origine vulcanica della zona, dove le rocce disegnano il paesaggio con forme curiose, come il “Sasso della Strega”. Proseguiremo poi fino ai ruderi dell’Abbazia medievale di Piantangeli situata sull’omonimo monte dal quale si ammira un panorama mozzafiato sulla vallata sottostante. Guida AIGAE: Monica Zanini. Dati percorso: lunghezza 7km, dislivello 200m, difficoltà facile, adatta anche a bambini. Scarpe da trekking obbligatorie; Tempio Etrusco – Cerro Bello. Cammineremo inizialmente sui resti di un’antica strada medievale in pietra, verso una suggestiva area aperta di pietra lavica con il Sasso della Strega, proseguendo dal pratone sul sentiero, incontreremo i resti del Tempio Etrusco di Grasceta dei Cavallari per poi raggiungere l’Albero Monumentale “Cerro Bello”. Verranno proposte semplici pratiche di benessere in connessione con la natura, che offriranno l’opportunità di richiamare le nostre radici originarie e approfondire quel legame naturale che, risvegliando i sensi in modo consapevole, ci aiuterà a sciogliere i pensieri, liberare la mente, aprire il cuore e rigenerare lo spirito. Guida AIGAE: Tiziana Caiazzo. Dati percorso: lunghezza 8km, dislivello 250m, difficoltà media. Scarpe da trekking obbligatorie. Monte Bertone – Abbazia di Piantangeli. Percorrendo un bel tratto di strada boschiva cammineremo tra i cerri e la macchia mediterranea, attraverseremo grascete fiorite con animali al pascolo e raggiungeremo una vasta radura dove, in posizione dominante, appaiono i ruderi dell’Abbazia medievale di Monte Piantangeli che sovrasta la Valle del Mignone. Guida AIGAE: Paola Marcoccia. Dati percorso: lunghezza 8km, dislivello 200m, difficoltà facile. Scarpe da trekking obbligatorie. Sentiero dei Monaci – Abbazia di Piantangeli. Un’escursione alla scoperta della storia e delle bellezze naturali di un territorio ricco come quello dei Monti della Tolfa. Percorreremo un antico sentiero utilizzato in passato dai monaci Benedettini per trasportare l’acqua, e raggiungeremo i ruderi del monastero medioevale di epoca carolingia, l’Abbazia di Piantangeli e i resti di un tempio sacro etrusco-romano presso la Grasceta dei Cavallari. Guida AIGAE: Andrea Priorini. Dati percorso: lunghezza 8km, dislivello 250m, difficoltà media. Scarpe da trekking obbligatorie.

Bimbi in Trekking Sensoriale. Escursione riservata ai bambini da 6 a 12 anni (NON accompagnati dai genitori). Un’esperienza singolare per poter ascoltare e riconoscere i versi degli uccelli, abbracciare gli alberi e percepire i suoni e la distanza dei vari fruscii sulla lettiera e sulle fronde degli alberi. Useremo bende, corda e specchi per stimolare i sensi in natura. Giocando con i nostri sensi impariamo a gestirli in ambiente, stimolandoli in modo lento e assaporandone l’enorme potenzialità. Guida AIGAE: Antonella Del Frate. Dati percorso: lunghezza 3,5km, difficoltà facile. Scarpe da trekking obbligatorie (abbiamo una piccola scorta di scarpe da trekking che possiamo prestare; chi ne avesse bisogno può chiedere al momento della prenotazione)

In mountain bike: Cerro Bello/Faggeto. Un ampio giro alla scoperta dei resti di un’abbazia medievale, del cerro secolare “Cerro Bello” fino ad arrivare al Monumento Naturale del Faggeto col suo bosco di faggi, una rarità a queste altitudini. Guida: Lelio Libotte. Dati percorso: lunghezza 30km, dislivello 300m, difficoltà media.

Queste le attività per bambini (4-12 anni): dalle 9 con gli gnomi del Bosco dei Ginepri. Sei curioso di sapere cosa fa uno gnomo durante la giornata? Allora andiamo tutti a scoprirlo aiutando gli gnomi a costruire un piccolo villaggio e imitandoli nelle attività che amano fare. Attraverso giochi, canzoni e racconti i bambini scopriranno come la vita degli gnomi sia strettamente legata a quella degli ecosistemi in cui vivono e come tutti gli animali, le piante, gli insetti ed anche il più piccolo filo d’erba siano necessari alla loro vita. Portare un quaderno, l’astuccio con i colori, borraccia e cappellino per il sole. Guida AIGAE: Valentina Marchesi – Animatore del turismo naturalistico: Melissa Ili

Pezzo forte della domenica ovviamente i momenti musicali. Alle 11 Daniele Corvasce Gypsy Jazz Trio. Il trio guidato da Daniele Corvasce renderà omaggio al leggendario chitarrista Django Reinhardt, con un tributo fatto di brani iconici, come “Minor Swing” o “Nuages”, fino alle gemme più nascoste del suo repertorio. Formazione romana che porta con orgoglio la tradizione del gypsy jazz nella capitale. Daniele Corvasce: chitarra solista, Daniele Gai: chitarra ritmica, Lorenzo Guidi: contrabbasso.

Il pomeriggio alle 16 Conosci Mia Cugina? Uno swing show a trecentosessanta gradi, una macchina del tempo per rivivere il sound degli anni ’30, ’40 e ’50 del Novecento Italiano. Un ritratto fatto a colori brillanti sul bianco e nero dei nostri ricordi, è lo swing show tutto italiano che omaggia i grandi artisti come: Renato Carosone, Fred Buscaglione, Natalino Otto, Trio Lescano, Gorni Kramer, Lelio Luttazzi che hanno reso grande la musica italiana nel mondo. Sul palco musica, gags e anche momenti di romanticismo, perché……è jazz “all’italiana!!” .Federica D’Andrea: voce, Giuseppe Civiletti: contrabbasso, Davide Annecchiarico: pianoforte, Daniele Manciocchi: Sax, Fabiano Giovannelli: batteria, Nicola Tariello: tromba, Fabrizio Guarino: chitarra.

Arriverpoi l’ora del relax e del pranzo, dalle 12.30, a base di prodotti tipici locali. Menù adulti: acquacotta o pasta all’amatriciana, carne alla brace e insalata, dolci tipici, acqua e vino; menù vegetariano: acquacotta o pasta al pomodoro, fagioli, dolci tipici, acqua e vino; menù bambini: pasta al pomodoro, salsiccia e acqua.

I costi: Adulti € 20 concerti e pranzo; € 25 escursione, concerti e pranzo; € 30 escursione MTB, concerti e pranzo; Bambini fino a 12 anni € 10 pranzo; € 15 escursione e pranzo.

Il pagamento avverrà in loco. In caso di maltempo l’evento verrà annullato e recuperato in altra data.

Per prenotare mail o via Whatsapp. Email: info@tolfajazz.com Telefono e WhatsApp: 389.8384355 Facebook: Tolfa Jazz Instagram: https://www.instagram.com/tolfajazz/

Sito internet: http://www.tolfajazz.com/picnic-musicali/



Tolfa Jazz aderisce a Jazz Takes the Green, la rete dei festival jazz ecosostenibili, prima esperienza italiana di aggregazione di eventi culturali che hanno a cuore la causa Green. Gli aderenti a Jazz Takes The Green si sono dati l’obiettivo di favorire la riconversione dei festival jazz da eventi ad alto impatto ambientale a eventi Green, grazie all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) elaborati nell’ambito del Progetto GreenFEST – Green Festivals and Events through Sustainable Tenders, ed elencati in una apposita Check List.

Partner: Comune di Tolfa, Città Metropolitana di Roma Capitale, Cittaslow International, Komen Italia, I-Jazz, Jazz Takes The Green, Green Fest, Fondazione Ecosistemi.

Sponsor: Fondazione Cariciv, Tecnofit, Ipertecnica, Fasec, Movisud Srl.