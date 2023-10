Il vento che sta spazzando il Litorale Nord comincia a fare danni.

I Vigili del Fuoco di Cerenova hanno infatti interdetto la via Furbara Sasso dal civico 26 all’incrocio con la via Aurelia per la caduta di una decina di pali telefonici della Tim.

Vista la situazione di pericolo serio, i pompieri hanno interdetto il passaggio contemporaneamente mettendo in sicurezza i sostegni dei fili telefonici.