Domenica 19 novembre “Pedalata tra le Oasi: dal Bosco di Palo a Torre Flavia” • Terzo Binario News

Con questo motto domenica 19 novembre si svolgerà, aperta a tutti, una “PEDALATA TRA LE OASI: dal Bosco di Palo a Torre Flavia”.

Il raduno dei partecipanti è fissato presso Largo Stazione di Palo alle ore 9.30, con partenza prevista alle ore 10. Successivamente percorrendo la ciclabile, laddove presente, e le altre strade indicate nella locandina, si giungerà all’ingresso della palude di Torre Flavia, in Via Roma, dove il Responsabile dell’Oasi, Corrado Battisti, ne illustrerà l’importanza e le caratteristiche salienti.

Dopo questo intermezzo si tornerà, sempre pedalando, al punto di partenza.

L’iniziativa è organizzata dal Ladispoli Forum Ambiente, una rete di associazioni e cittadini fortemente preoccupati per il futuro delle oasi e dell’ambiente naturale, sempre più minacciato e degradato, e per questo motivo si invitano tutti i cittadini che condividono le medesime preoccupazioni a partecipare il 19!

LFA