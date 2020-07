Domani Peppe Servillo al Castello di Santa Severa: "Il Teatro è il comun denominatore della cultura mediterranea" - Terzo Binario News

“Partiamo da un dato di fatto: la cultura mediterranea, in tutti i nostri mari e in tutte le sue articolazioni ha un tratto comune, un’origine condivisa: tutto nasce sul palco di un teatro, dalla parola cantata alla gestualità, la parola recitata, la musica. L’espressività del corpo è una caratteristica chiave delle culture mediterranee”: parola di Peppe Servillo, voce e anima della Piccola Orchestra Avion Travel che insieme a Mario Incudine, noto interprete della canzone

siciliana, sarà domenica 12 luglio sul palco del Castello di Santa Severa per le Sere d’Estate del Caffeina Festival 2020: uno spettacolo chiamato “A sud del sud dei Santi” riprendendo un verso di Carmelo Bene.

“Sarà un set acustico che ripropone alcuni dei grandi successi della romanza napoletana insieme ai cunti siciliani, alle canzoni del periodo siciliano di Domenico Modugno insieme ad arie da noti film e stralci letterari da Pirandello”, spiega l’artista raggiunto al telefono da TerzoBinario: “Con una piccola, intima formazione che ci è imposta dalle normative antiCoronavirus cogliamo l’occasione per riavvicinarci al cuore della musica popolare. Sarà una serata a cui invito tutti i cittadini di questo bel mare che ci ospita, una notte per ritornare alla

nostra lingua madre, che è la lingua di tutti. I dialetti, le lingue antiche – e su questa costa c’è tanta antichità – resistono, come fossero imperturbabili, alle modernità e anche agli equivoci delle modernità”.

Appuntamento al Castello di Santa Severa domenica 12 luglio alle ore 21 per una grande serata di musica, teatro e spettacolo. Biglietti disponibili al botteghino e on line https://bit.ly/3eXb8c5