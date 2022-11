Domani mattina operazione interforze a Santa Marinella: divieti lungo la passeggiata • Terzo Binario News

Si rende noto che domani, 8 novembre, nello specchio d’acqua antistante la Perla del Tirreno, si svolgerà un’esercitazione in mare da parte della Guardia Costiera.

A partire dalle ore 9.00 fino alle ore 12:30 si svolgerà una dimostrazione relativa all’intervento di personale e mezzi militari e di soccorso e diverse componenti di Protezione e Difesa Civile.

Pertanto al fine di preservare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale durante lo svolgimento dell’esercitazione è interdetto il divieto di sosta e di fermata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata a mezzo servizio carro attrezzi su via Aurelia nel tratto compreso tra il civico 363 fino a via della Libertà, altezza del civico n 101 (stalli di sosta adiacenti la Passeggiata sul mare) nonché di parte del parcheggio su via Bassani, lato ferrovia al fine di riservare tali aree per il posizionamento dei mezzi presenti all’esercitazione.