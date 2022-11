Al via il corso di soccorritore alla Misericordia di Santa Marinella • Terzo Binario News

Diventare un volontario, un soccorritore ed entrare a far parte della grande famiglia della Confraternita di Misericordia. Il tutto attraverso un percorso di formazione che rappresenterà anche un’ occasione per mettersi al servizio della collettività e rendere migliore anche la propria esistenza.

Per chi fosse interessato e per quanti hanno già manifestato l’intenzione di partecipare, il responsabile delle Misericordia di Santa Marinella, Stefano di Stefano, informa che avrà inizio lunedì prossimo 7 novembre il nuovo corso di primo soccorso per divenire soccorritore di livello base, che sarà sviluppato in 22 ore complessive. Le 12 ore di teoria si terranno via call, ovvero da remoto, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 19 alle 21.

Un medico Rianimatore sarà il docente di queste ore teoriche che si possono seguire tranquillamente da casa o dove si vuole, semplicemente collegandosi ad una piattaforma on line con il proprio dispositivo, un telefono cellulare, tablet o Pc. Ovviamente saranno prese le presenze poiché le assenze non devono superare le 4 ore totali. Subito dopo la parte teorica si procederà con 5 ore di pratica che si effettuerà in presenza presso la sede di Santa Marinella.

Per concludere si seguiranno ulteriori 5 ore di formazione BLSD è PBLSD con rilascio di certificazione Ares 118. (Questa sigla, che sta per basic life support sta ad indicare un corso che insegna a soccorrere i soggetti colpiti da arresto cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare). Per il corso di soccorritore, non ci saranno spese poiché è gratis.

Terminato questo livello, chi vuole, può continuare con il corso di soccorritore livello avanzato, quello che è indispensabile per il servizio di emergenza in ambulanza 118. Per il corso avanzato saranno date ulteriori informazioni durante il corso base.

Per chi volesse inviare una mail l’indirizzo è il seguente

santamarinella@misericordie.org