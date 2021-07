Domani inaugurazione de La Cura della Natura Salverà il mondo a Cerveteri - Terzo Binario News

“L’associazione Culturale inArte, in collaborazione con la Galleria d’arte inQuadro di Fabio Uzzo presenta “la Cura della Natura Salverà il mondo”.

Ebbene , attraverso la bellezza delle opere si vuol ancora una volta dimostrare come la natura sia un elemento di ispirazione per l’arte, attraverso un percorso all’interno della pineta di Via Corelli a Valcanneto alcuni artisti presenteranno delle opere ispirate alla natura alla sua bellezza ,alla sua armonia ,alla sua architettura così com’è , senza sconvolgimenti dall’intervento dell’uomo che nei secoli l’ha usata e deturpata contribuendo a quel cambiamento climatico che sta generando nn pochi problemi per noi e le nuove generazioni.

La mostra sarà presentata attraverso una passeggiata artistica dal prof. Settimo LaPorta, filosofo dell’arte e socio onorario dell’associazione culturale inArte di Cerveteri.

L’inaugurazione ci sarà il 16 Luglio alle 18 e sarà visitabile fino al 25 Luglio, gli orari per le visite ad ingresso libero per lo spazio dedicato all’associazione sarà dalle 18 alle 21.

Hanno aderito alla mostra i seguenti artisti: Ilaria Sartini, Salvatore Pastore, Laura Laurini, Camilla Poli, Aldo Panunzi, Anna Sbardella, Alessandro Oppia, Bruno Maietta, Stefano Bologna, Marco Tanfi Alvaro Rinaldi, Miriam Ghazoini“.

Fabio Uzzo

Associazione culturale inArte

Galleria d’arte inQuadro