Domani il Cerveteri Women ospita il Latina, ultima gara casalinga per le etrusche • Terzo Binario News

Le ragazze allenate da Jacopo Lenzi in campo alle ore 18:00

Ultima sfida tra le mura amiche del Campo Galli per il Cerveteri Women allenato dal Mister Jacopo Lenzi. Le ragazze del Cerveteri, alla loro prima esperienza in assoluto insieme, al debutto nel Campionato di Eccellenza femminile, domani, sabato 27 gennaio alle ore 18:00 ospiteranno infatti il temibile Latina, capolista con 21 punti e sette vittorie su nove gare giocate.

Una sfida impegnativa per Mastropietro e compagne che però sono pronte a scendere in campo con l’ardore, la passione e l’attaccamento alla maglia che sin dal primo giorno le ha caratterizzate.

La classifica attuale, ha praticamente tagliato fuori le ragazze del Cerveteri Women dalla corsa al quarto posto, ultimo posto disponibile per accedere ai play-off per le finali nazionali, ma non per questo devono demotivarsi. Giungono alla conclusione di un girone in cui si sono sapute far valere, nel quale hanno dimostrato che hanno tutte le carte in regola per competere con le altre squadre, facendosi vedere gruppo unito, affiatato e che al di fuori del terreno di gioco e dei freddi numeri, è spinto da passione e amore per lo sport.

Merito di questo sicuramente, oltre che della Presidenza e dello staff dirigenziale, è del Mister Jacopo Lenzi e dei Dirigenti Antonio Morigi e Andrea Ceccarelli, che hanno accolto una sfida impegnativa, diventando per le ragazze in campo punti di riferimento e guide sicure e competenti. Quindi se da un lato i risultati non sono stati dei migliori, dall’altro la città di Cerveteri sa di poter fare affidamento su delle ragazze dai grandi valori umani e di un grande spessore morale.

Le ragazze hanno di fronte a loro un futuro roseo: nessuno ha preteso mai che sin dalla prima stagione arrivassero vittorie schiaccianti contro chiunque. Basti pensare che all’interno del proprio girone le ragazze del Cerveteri Women hanno compagini più collaudate, che da tanti anni rappresentano oramai un punto di riferimento per il “calcio in rosa” delle loro rispettive città. Però c’è l’aspetto bello, ovvero che non hanno mai tirato indietro la gamba, che piovesse o tirasse vento, sono scese in campo con la voglia di giocare, di onorare la maglia e soprattutto, elemento fondamentale nel calcio e nello sport, anche con la voglia di divertirsi.

La redazione di Terzobinario, che ha seguito sin dall’esordio dell’ottobre scorso il campionato del Cerveteri Women, augura alle ragazze di Mister Jacopo Lenzi di disputare un’ottima partita e conferma di rimanere al loro fianco anche in futuro. In bocca al lupo ragazze, in bocca al lupo Mister!