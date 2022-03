Domani Cerveteri senza luce, ecco le vie interessate dall'interruzione del servizio - Terzo Binario News

A renderlo noto è la società di servizio, disagi tra le ore 09:00 alle ore 14:00

Giornata di disagi quella di domani a Cerveteri sul fronte dell’energia elettrica. La società di distribuzione attraverso un avviso posto nei vari punti della città, ha infatti annunciato una interruzione del servizio di energia elettrica dalle ore 09:00 alle ore 14:00 di domani, martedì 15 marzo.

Nel dettaglio, il disservizio interesserà Via Sant’Angelo (civ. 10, 16, dal 22 a 22b, da 1 a 3, da 7 a 15, da 21 a 23 e 27), Piazza Aldo Moro civici 4, dal 10 al 20, da 5 a 15, dal 19 al 21, Via del Lavatore dal 4 al 12, e 1, Via Vittorio Veneto n.3, Via della Circonvallazione, Via Francesco Rosati n.3, Piazza Santa Maria 14, Via Armando Diaz n.2 e Via Piave 11