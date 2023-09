Domani al Castello di Santa Severa c’è Matthew Lee, il “genio del rock’n roll” in concerto • Terzo Binario News

Sarà una nuova grande serata di musica quella che domani sera, sabato 2 settembre si terrà nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa. Sul palco, un artista straordinario, più volte definito come “Il Genio del rock’n roll” o il “Genio degli 88 tasti”: Matthew Lee.

Il “Back to Rock & Love Tour” di Matthew Lee è uno degli spettacoli più coinvolgenti ed elettrizzanti del 2023!

Definito dalla stampa inglese “The Genius of Rock’n’Roll”, Matthew e la sua band trascineranno il pubblico con un repertorio che, oltre ai brani di Matthew, va dai grandi classici di Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana come Modugno, Bennato, Venditti e Concato.

Un fiume di note coinvolgenti in uno show irresistibile, fatto di ritmo, passione e stile!

Il concerto è ad ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione all’apposito link:https://www.eventbrite.com/e/biglietti-matthew-lee-back-to-rockn-roll-tour-698470111907?fbclid=PAAabGhFrnJVWojX1BKLHLsbeCRi5BavoYoUJYTgkc-nnmfTn77g4qu_3HSwM_aem_AQ-7lP6BcvIJGr2UBIFLQLbjdh5X2VKRV4Scv3RzJ19FiAfANwZeaKRjvfEbwHR7lVc