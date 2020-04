Dolore a Ladispoli e Cerveteri: scomparso il brigadiere Amadori - Terzo Binario News

Cerveteri e Ladispoli piangono il brigadiere capo Manlio Amadori. Il sottufficiale dei Carabinieri è scomparso stamani mattina a 62 anni. Era in forza alla stazione ladispolana dal 2003 ma ha prestato servizio per tantissimi anni anche a Campo di Mare.

Per il larovo svolto gli venne conferito nel 2013 un encomio dal comune etrusco per le indagini sul delitto Cuomo e uno da Palazzo Falcone per la gestione dellordine pubblico durante la tromba d’aria.

Per lui si accesero i riflettori per ave testimoniato al processo per la morte di Marco Vannini.