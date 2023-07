“Divieto d'accesso caduto dal palo a Bracciano” • Terzo Binario News

La segnalazione di un cittadino, che

Dopo aver segnalato sia alla Polizia Locale che al Comune che un segnale stradale indicante il senso vietato su viale Odescalchi sta praticamente attaccato al palo ma per terra, quindi poco visibile, nulla è cambiato da ben 20 giorni .

Alla faccia della sicurezza stradale e di quelli che una volta si chiamava dovere, nulla è cambiato .

Anche sul lungolago sono oltre 10 giorni che il semaforo è pericolosamente lampeggiante .

Ah già, son tutti presi a preparare l’ennesima festa , che visti i fatti ha un titolo buffo “Arti (?) e Mestieri (?).

Qui non c’è né arte né mestiere, basta ripassare la lezione andando a vedere come non hanno tagliato tutti i rovi al parcheggio della stazione in Via dei giardini.

E la sera alle 7, prendendo a prestito una frase modificata ad hoc, del grande Giorgio Gaber “una fischiatina, un Salve Regina e si va a nanna.

Fabrizio A. – Bracciano