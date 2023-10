Disservizi telefonici a Manziana, Bracciano e Canale Monterano: l’Associazione Acdc per la tutela del consumatore • Terzo Binario News

“Invitiamo gli utenti, che hanno riscontrato malfunzionamenti e/o interruzione del servizio di telefonia mobile e Tim fibra nei Comuni di Manziana, Bracciano e Canale Monterano (prov. di Roma) con le seguenti compagnie Vodafone, PosteMobile, Ho Mobile, DIGI Italy, Daily Telecom Mobile, Lycamobile, 1Mobile, Optima, NT Mobile, Noitel Mobile, WithU Italia, Enegan Mobile e Tim fibra,

a contattarci per conoscere come procedere al risarcimento per mancato servizio poiché l’Associazione A.C.D.C. può ricoprire il ruolo di tutela del consumatore.

Sebbene per legge l’erogazione dei servizi pubblici deve essere continua, regolare e senza interruzioni e che si debbano adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, informare tempestivamente, anche mediante i mezzi di informazione, circa ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio, queste regole non sono rispettate nel mese di agosto e settembre e hanno lasciato gli utenti senza reti, interrotto i lavori in smart working e creato confusione tra gli utenti che si sono dovuti recare in massa a cercare soluzioni alternative e nuovi gestori mobile.

Invitiamo ad iscrivervi al gruppo Disservizi Telefonia Fissa e Mobile Manziana, Canale Monterano, Bracciano link: https://www.facebook.com/groups/995186985034095

presso i seguenti link Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100082052598435

e Telegram https://t.me/associazioneacdc.

Associazione centrale per la difesa dei diritti e dei doveri dei cittadini