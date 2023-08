Disastro a corso Marconi: plastica non ritirata, turisti a passeggio fra i sacchetti • Terzo Binario News

Alle 13 oggi questa era la situazione a corso Marconi: i sacchetti, lasciati fuori dai portoni per la raccolta – della plastica, come da calendario – non erano ancora stati ritirati.

Rabbia fra i commercianti dei portici, che già lamentano una pulizia scarsa della zona.

Se a questo si aggiunge il mancato ritiro die sacchetti la situazione precipita.

Specie in questi giorni in cui al porto sono presenti contemporaneamente 4-5 navi da crociera che trasportano mediamente 4mila persone l’una.