Disagi idrici a Civitavecchia nord, Acea: "Stasera ripristino della fornitura" • Terzo Binario News

Acea Ato 2 informa di aver ricevuto comunicazione dal Consorzio Medio Tirreno di una diminuzione di portata in arrivo al punto di consegna dell’impianto Filtri Aurelia che potrebbe causare disagi alle utenze site in zona Borgata Aurelia, via Aurelia Nord, Zona La Scaglia, Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea), Zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa), Zona Area Portuale, Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia, Cimitero Nuovo e vie limitrofe.

L’azienda idrica comunica che sta già intervenendo per la risoluzione della problematica segnalata dal Consorzio medio Tirreno.

Il rientro alle normali condizioni di fornitura idrica è previsto per la serata di oggi martedì 09/08/2022. Per ulteriori informazioni urgenti è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito Internet www.gruppo.acea.it.