Disabilità, M5S Lazio: “Bene istituzione garante, ci auguriamo figura di alto spessore e neutralità politica" • Terzo Binario News

“Il Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, la legge che istituisce il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, un grande passo in avanti per garantire le fasce che hanno maggiormente bisogno di inclusione sociale. Già in commissione abbiamo lavorato in maniera condivisa sulla proposta perché convinti della necessità di una figura che salvaguardasse il rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, ne raccogliesse le istanze e favorisse percorsi di autonomia. Attendiamo ora di vagliare i curricula per la designazione e ci auguriamo che venga scelta una figura alto profilo, alto spessore e neutralità politica”

Lo dichiara in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.