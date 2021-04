"Dimissioni del delegato Moretti e del sindaco Grando, opposizione in frantumi" - Terzo Binario News

Italia in Comune Ladispoli, Azione Ladispoli, Italia Viva Ladispoli e P. S. I. Ladispoli ne hanno per tutti

“In questi giorni si è continuato a parlare molto sui giornali locali del cosiddetto concorsone del Comune di Allumiere e apprendiamo in data odierna della mozione presentata in Consiglio Comunale da una parte dell’opposizione in merito alla creazione di una commissione di indagine sui motivi che avrebbero portato l’amministrazione comunale ad attingere alla graduatoria del concorsone indetto dal Comune di Allumiere.

E’ ormai un fatto di dominio pubblico che tra i vincitori vi sia una ex dipendente di una società facente capo ad un familiare del Sindaco che è risultata vincitrice assieme ad altri 4 cittadini, tutti in procinto di essere assunti dall’amministrazione comunale sulla base di una convenzione stipulata nel 2020 fatta con delibera di Giunta Comunale n. 223 del 4/12/2020,

E’ oramai altresì di dominio pubblico che la stessa persona abbia curato la campagna elettorale del Sindaco alle scorse amministrative del 2017 e poi inserita come articolo 90 presso l’amministrazione comunale.

Ricordiamo ai cittadini che sul fortunato concorso indetto dal Comune di Allumiere sono scattate ben due indagini della magistratura di cui una presso la Procura di Civitavecchia che nei giorni scorsi avrebbero acquisito tutta la documentazione riguardante tale concorso su cui gravano molteplici e gravi indizi che farebbero propendere al momento per un annullamento del concorso.

Qualora dalle indagini dovessero emergere gravi irregolarità e si arrivasse all’annullamento del concorso si arrecherebbe alla città un gravissimo danno di immagine in considerazione che il contratto di lavoro risulterebbe nullo e con tutte le conseguenze che ne deriverebbero per l’amministrazione comunale e per la giunta che ha approvato in modo sconsiderato la Convenzione.

Non corrisponde semmai a verità che le altre forze di opposizione sono rimaste in silenzio sulla vicenda, nei giorni scorsi infatti avevamo richiesto a tutte le forze di opposizione presenti in Consiglio Comunale di sottoscrivere una mozione di sfiducia per il Delegato al Personale responsabile della scelta di attingere alla graduatorie di un altro concorso, oltre a richiedere se possibile la sospensione delle assunzioni fino alla conclusione delle indagini e le dimissioni del Sindaco per la grave mancanza di trasparenza.

Purtroppo tale invito non è stato colto dimostrando un’altra volta quanto le vicende politiche regionali per alcuni si ripercuotano anche a livello locale e rappresentando un’occasione persa per tutta l’opposizione di mostrarsi compatta attraverso un’azione politica più forte e incisiva della stessa commissione di inchiesta oggi richiesta che purtroppo in casi simili non ha mai portato a dei risultati concreti e che riteniamo molto fumosa per via della scarsa efficacia nel far emergere le reali responsabilità.

Per questo come Azione, Italia in Comune, Italia Viva, e PSI torniamo a richiedere la con forza le dimissioni del Delegato Moretti e del Sindaco che su questa triste vicenda ha confermato la ben nota assenza di trasparenza che denunciamo ormai da tempo e una palese ottusità nell’effettuare scelte fondamentali per migliorare l’efficienza dell’amministrazione comunale”.

Italia in Comune Ladispoli

Azione Ladispoli

Italia Viva Ladispoli

P. S. I. Ladispoli