Dieci chili di generi alimentari senza tracciabilità: la scoperta in pizzeria - Terzo Binario News

Continua l’attività di controllo dei Carabinieri nello storico quartiere di Trastevere. Nella serata di ieri e fino a notte inoltrata, i militari della Compagnia Roma Trastevere con la collaborazione di quelli dell’8° Reggimento “Lazio” e del N.A.S. di Roma, hanno eseguito nuovi controlli tra Piazza Trilussa, Santa Maria in Trastevere e vicolo del Cinque.

Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle prescrizioni relative al divieto di assembramento nei luoghi pubblici ovvero presso i locali, anch’essi tenuti a rispettare e a far rispettare le indicazioni contenute nei provvedimenti governativi, della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

In 2 attività commerciali sono state rilevate delle irregolarità: in una pizzeria di vicolo del Cinque, i militari hanno sequestrato circa 10 chili di generi alimentari in quanto sprovvisti di tracciabilità, elevando una sanzione di 1.500 euro; in un’altra pizzeria di piazza Trilussa, hanno rilevato carenze in materia di igiene, comminando al gestore 1.000 euro di sanzione amministrativa.

Nell’ambito delle attività di controllo, i Carabinieri hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo una persona trovata in possesso di 2 grammi di marijuana. Durante i controlli, i Carabinieri hanno identificato complessivamente 130 persone.