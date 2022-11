Di sviluppo di Civitavecchia parlano la consigliera Marietta Tidei e l'assessore regionale Paolo Orneli • Terzo Binario News

Giovedì 24 novembre alle ore 17.30 presso l’hotel San Giorgio

“Un incontro di particolare interesse, in un momento decisivo per il rilancio della città: giovedì 24 novembre, con l’assessore regionale Paolo Orneli e il presidente dell’Autorità di sistema portuale Pino Musolino, parleremo di un nuovo modello di sviluppo per Civitavecchia.

Parteciperanno istituzioni locali, associazioni di categoria, rappresentanti dei lavoratori e cittadini: sarà l’occasione per delineare, attraverso un percorso partecipato, una opportunità di crescita concreta, sia per la città che per tutto il territorio regionale.

L’incontro rappresenterà anche un momento per tracciare un bilancio di quanto fatto dalla Regione Lazio negli ultimi cinque anni nell’ambito dello sviluppo economico e del supporto alle attività produttive.

L’appuntamento è per giovedì 24 novembre alle ore 17.30, presso l’Hotel San Giorgio a Civitavecchia.”

Così, in una nota, la presidente della Commissione Attività produttive e Sviluppo economico della Regione Lazio Marietta Tidei.