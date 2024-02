“Di sana e robusta Costituzione”: l’Anpi di Bracciano chiama i giovani a raccolta • Terzo Binario News

“Di sana e robusta Costituzione”: l’Anpi di Bracciano chiama i giovani a raccolta

È pensando allə giovanə che l’ANPI di Bracciano il 20 febbraio avvierà un laboratorio sulla Costituzione per ritrovare insieme la bussola del nostro futuro che, radicato nella nostra Carta, vive della partecipazione di tuttə.

Aspettiamo giovanə dai 14 ai19 anni per incontri con cadenza quindicinale di un paio d’ore ciascuno, presso i locali della Biblioteca Comunale “Bartolomea Orsini”. Le riunioni del gruppo si svolgeranno in un clima di libertà, condivisione, ascolto e rispetto reciproco, in modo da costruire un ambiente non giudicante dove ogni partecipante potrà esprimere liberamente se stesso e le proprie opinioni.

Il laboratorio che proponiamo in una “stanza tutta per noi”, utilizzando strumenti che promuovono le inclinazioni personali dei partecipanti, affronterà i concetti di libertà, eguaglianza, democrazia, solidarietà, pace che sono i pilastri valoriali della Resistenza, successivamente incarnati nella Costituzione.

La loro piena realizzazione rappresenta un orizzonte verso cui muoversi sempre, piuttosto che una realtà compiuta una volta per tutte. Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci: vi aspettiamo numerosə!