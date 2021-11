Detiene 32 kg di droga nel laboratorio: arrestato un incensurato a Fiumicino - Terzo Binario News

A seguito di una speditiva attività d’indagine i Carabinieri del NORM – sezione operativa- della Compagnia di Ostia hanno arrestato a Fiumicino un 22enne, senza occupazione e incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, fermato in via Pal Grande a bordo della sua autovettura, ha assunto un atteggiamento sospetto che ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo.

Nella sua auto infatti sono stati trovati due sacchi in cellophane contenenti 2 kg di marijuana. I Carabinieri di Ostia, a quel punto, hanno eseguito una perquisizione anche presso la sua residenza e in un’altra abitazione a lui in uso, che si è scoperto essere adibita unicamente a laboratorio della droga, dove sono stati scoperti, nei mobili della cucina, nel frigorifero, negli armadi della camera da letto, circa 25 kg di hashish suddivisi in panetti siglati da alcuni loghi – HP, ORANGE COOKIES, OG KUSH – che ne contraddistinguevano il tipo e il gusto; inoltre sono stati rinvenuti degli ovuli sempre di hashish che venivano utilizzati come tester per i clienti e altri 6 kg di marijuana suddivisa in sacchetti di varie dimensioni.

I Carabinieri hanno altresì rinvenuto 7,5 g di cocaina suddivisa in 11 dosi, materiale per la pesatura, taglio e confezionamento delle dosi, tra cui una pressa professionale per la realizzazione dei panetti e una macchina conta-soldi, una pistola scacciacani completa di 18 colpi, 7 cartucce per pistola cal.7,65, detenuti illegalmente, oltre alla somma di 1.160 euro ritenuta provento dell’illecita attività.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Civitavecchia dove è già avvenuta la convalida dell’arresto.