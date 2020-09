Derby Ladispoli-Cerveteri: attesa e prevendita - Terzo Binario News

In vista del derby della Via Aurelia di Coppa Italia tra Ladispoli e Cerveteri ( il 20 settembre) in tanti si sono chiesti quali saranno le modalità per assistere alla gara.

Prima di tutto, bisognerà vedere se concederanno l’autorizzazione ai tifosi ad assistere, in secondo luogo sarà necessario capire se verrà dimezzato il numero di spettatori.

In attesa che dalla Fedearazione arrivino le norme da attuare, la soluzione per contingentare gli ingressi sarà la prevendita. L’US Ladispoli è già dotato di una piattaforma in cui acquistare i biglietti, presso Sabu Viaggi a Cerveteri, agenzia in cui si potranno richiedere i tagliandi qualora fossero attuate le disposizioni contro gli assembramenti.