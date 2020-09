Caravaggio: la mostra oggi in via Settevene Palo - Terzo Binario News

“Giovedì 3 settembre, alle ore 18,30, presso il Centro Arte e Cultura in via Settevene Palo, l’Associazione Culturale Mediterraneo inaugura una mostra collettiva dal titolo “Caravaggio: il genio e l’uomo”, in presenza del sindaco, Alessandro Grando e dell’Assessore alla Cultura, Marco Milani.

Otto grandi artisti contemporanei interpretano e rivisitano a modo loro la figura e l’arte del Caravaggio, ognuno col proprio stile, ognuno con la propria sensibilità e la propria arte.Ospite d’onore il Maestro Guido Venanzoni con alcune delle sue opere, in contemporanea con la mostra dei suoi lavori a Sutri, ospite di Vittorio Sgarbi.Una occasione imperdibile per gli amanti delle arti figurative, per il grande valore artistico delle opere esposte.

Grande novità e sorpresa la sala della realtà aumentata: “Ho potuto provarla in anteprima – dice l’Assessore Milani – ed è stato fantastico. Consiglio a tutti di provare questa emozione, di trovarsi letteralmente dentro i dipinti del grande Caravaggio e viverli appieno”.

Insomma una mostra che coniuga passato e presente, arte antica e ultima tecnologia, un altro appuntamento con la grande arte a Ladispoli”.