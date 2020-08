Degrado e risse in piazza dei Siculi, Fabiano: "È una vera e propria emergenza" - Terzo Binario News

La denuncia dell’assessore nel Municipio II

“Per il ruolo di indirizzo e controllo che ricopro essere chiari e non girarsi dall’altra parte è doveroso”. Così Rino Fabiano, assessore all’Ambiente del Municipio II, nel denunciare la situazione presente in zona Piazza dei Siculi, al confine del quartiere San Lorenzo.

“Mi auguro che questa mia lettera riceva risposte ma soprattutto mi auguro, a tutela di tutti gli abitanti e dei poveri che veramente hanno bisogno di aiuto, che si metta mano lungo tutte le Mura Aureliane e i suoi confini, senza aspettare ancora”.

La missiva è stata inviata alla sindaca Virginia Raggi, al prefetto Matteo Piantedosi e al Comandante della Polizia locale, Stefano Napoli. L’area – come evidenziato da Fabiano – è in “balìa della malavita” e “teatro di spaccio, dove spesso avvengono episodi di provocazione e violenza”.

“A questo quadro già preoccupante si aggiunge la condizione disperata in cui versano alcune persone senza fissa dimora, che subiscono la minaccia quotidiana per la propria salute e per la propria incolumità fisica. Via dei Peligni – ha continuato l’assessore municipale – si copre di siringhe, abbandonate anche davanti all’ingresso della scuola Giosuè Borsi”.

Un quadro, questo, che secondo Fabiano “danneggia chi frequenta quei luoghi: residenti, studenti, turisti”. Ma anche “le attività commerciali, ormai a rischio chiusura perché ostaggi delle risse” che avvengono.

Da qui la richiesta di risolvere quella che “si manifesta come una vera e propria emergenza”.