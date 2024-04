Decennale della scomparsa di Aldo Piersanti, al Sacro Cuore a Ladispoli il suo ricordo • Terzo Binario News

Sabato 20 Aprile alle 10 l’incontro nel salone della Parrocchia

“A 10 anni dalla scomparsa di Aldo Piersanti i familiari, gli amici ed i frequentatori della Bottega del Commercio Equo e Solidale ne faranno memoria.

Si interrogheranno inoltre su ciò che della sua opera resta e si sviluppa ancora.

Sarà un incontro aperto a tutti, per ricordare un uomo sensibile, curioso, coerente.

Aldo era un operatore di pace, di partecipazione, di solidarietà ma soprattutto animatore di tante iniziative delle quali parleremo.

Nella sua Bottega si faceva cultura ed un commercio giusto e tanti venivano per dare e ricevere.

Così vogliamo che ne sia il ricordo, aperto e condiviso.

Ci incontreremo Sabato 20 Aprile alle ore 10 nel salone della Parrocchia del Sacro Cuore a Ladispoli in Via Fiordalisi 14″.

Per ascoltare, per dire, per continuare ad agire per un mondo migliore