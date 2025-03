DanteDì alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri con le scuole • Terzo Binario News

Il prossimo 25 marzo alle ore 10.00 nella Necropoli della Banditaccia, sito Unesco di Cerveteri, si svolgerà il Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che si celebra in Italia proprio ogni 25 marzo.

La data è stata istituita dal Ministero della Cultura per la commemorazione per il settecentesimo anniversario della morte del poeta. La data del 25 marzo corrisponde infatti al giorno dell’anno 1300 in cui, secondo la tradizione, Dante si perde nella “selva oscura”.

L’appuntamento, già realizzato a partire dal 2021 dall’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri nella persona del Dirigente Angela Esposito, all’interno del proprio complesso scolastico e per interessamento della referente del progetto la maestra Sonia Rainoldi, è giunto oggi alla III Edizione realizzata all’interno del sito Unesco con il supporto e organizzazione dell’Associazione Culturale ArcheoTheatron e dell’attore e regista Agostino De Angelis e per concessione del Parco Archeologico Cerveteri-Tarquinia nella persona del Direttore Vincenzo Bellelli.

Durante la mattina gli alunni delle classi IC, IVU, VP, VU della primaria, le classi IIC, IIT della secondaria di primo grado dell’IC Marina di Cerveteri con gli insegnanti: Sonia Rainoldi, Sabrina Carmellini, Grazia Minutella, Rosa Viscione, Carmela De Crescentiis, Deborah Marazzi e le classi IA, IIC della primaria dell’IC “Salvo D’Acquisto” con le insegnanti Daniela Finocchiaro e Milena Russo, circa 150 alunni, svolgeranno una lettura animata ed itinerante della Divina Commedia di Dante Alighieri, attraverso il dialogo attivo con Agostino De Angelis.

Per il Comune di Cerveteri che ha concesso il patrocinio gratuito, sarà presente il consigliere comunale e Presidente della Commissione Cultura, Gianluca Paolacci e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Federica Battafarano, inoltre l’evento ha il patrocinio della Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale.

Collaboratore all’evento Riccardo Frontoni dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage, fotografo di scena Valerio Faccini.