"Danneggiato e pericoloso il parapedonale del cavalcaferrovia di Cerenova" • Terzo Binario News

Segnalazione di alcuni cittadini circa lo stato del cavalcavia che sovrasta la ferrovia presso Cerenova.

“Spezzati, inutili e pericolosi. Sono i paletti di recinzione che dovrebbero delimitare il passaggio pedonale del cavalcaferrovia che unisce Cerenova con Campo di Mare e attualmente versa in uno stato pietoso.

Da giorni infatti i “tubi” pendono ormai inutilizzati, e rovinosamente lungo tutto il percorso rendendo rischioso il suo tragitto soprattutto se, come succede, in tanti lo percorrono in bicicletta.

Ma questo cavalcavia è utilizzato anche da bambini in passeggino o con carrozzine.

Forse le segnalazioni (che sicuramente ci saranno state) sono sfuggite agli organi preposti per la sicurezza e la salvaguardia del centro balneare. Rimane il fatto che camminare oggi lungo questo, peraltro, utilissimo tratto di strada si rivela veramente un percorso ad ostacoli.

Forse qualcuno nella fretta di raggiungere il mare con la propria macchina ha colpito il guard rail causando rotture in più punti. Oppure la mancata manutenzione ha comportato nel tempo, distacchi vistosi e pericolanti.

È quindi auspicabile che l’amministrazione comunale possa intervenire al più presto, prima che qualche malcapitato possa ferirsi seriamente e con gravi conseguenze”.

