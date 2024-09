Danneggia un'auto in sosta a San Paolo poi minaccia i Carabinieri con un coltello: è una 32enne nomade • Terzo Binario News

La scorsa notte, una donna ha danneggiato un’auto in sosta in via Pincherle.

A contattare il 112 è stato il proprietario del veicolo, residente nella stessa via, riferendo che la donna, senza motivo, aveva preso a calci la carrozzeria della sua auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma San Paolo che hanno individuato la donna all’interno di un caravan, parcheggiato poco distante, che alla loro vista, ha impugnato un coltello da cucina e, in evidente stato di alterazione, li ha minacciati.

I Carabinieri sono riusciti a calmarla e ad affidarla a personale sanitario del 118 che l’ha trasportata presso l’ospedale “San Camillo – Forlanini”, sottoposta a TSO.

Il coltello è stato sequestrato e la donna, identificata in una 32enne, nomade di origini bosniache, è stata denunciata per danneggiamento, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.