"Dammi i soldi o ti do fuoco": con fiammiferi e alcol minaccia il fratello • Terzo Binario News

Paura a Centocelle: arrestato 47enne con precedenti; non si tratterebbe del primo episodio nei confronti dei familiari

Con una bottiglia di alcol e una scatola di fiammiferi ha minacciato il fratello: “Dammi i soldi o ti do fuoco”. Panico in un bar di via delle Palme, a Centocelle: un 47enne romano, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, d’intesa con la procura della Repubblica. L’accusa è tentata estorsione.

L’indagato, come detto, si è recato in un esercizio commerciale del quartiere romano. Lì c’era il fratello: una volta davanti, lo ha avvertito, avvisandolo che gli avrebbe dato fuoco se non gli avesse consegnato del denaro. I militari dell’Arma hanno poi bloccato il 47enne, sequestrando il materiale infiammabile.

Dai primi accertamenti, è emerso che non si tratterebbe del primo episodio ma che l’indagato avrebbe già commesso fatti analoghi nei confronti dei familiari. L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove, ad esito della convalida, vi permane, come disposto dal Tribunale di Roma.