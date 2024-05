D'Amato (Azione): "Su sanità Rocca mentitore seriale" • Terzo Binario News

Duro attacco del candidato alle Elezioni europee per Azione e consigliere regionale del Lazio al Governatore Rocca

“Ma quale situazione fuori controllo, Rocca è un mentitore seriale. Non sono mai intervenuto sull’incendio di Tivoli per rispetto delle persone e delle loro famiglie, ma ora basta.

Ho lasciato risorse per investimenti in edilizia sanitaria già programmate per oltre due miliardi di euro e il progetto del nuovo ospedale della Tiburtina, previsto in un’area pubblica, che Rocca non vuole fare per dirottare le risorse a Roma.

Dopo oltre un anno Rocca non fa altro che insultare, e mi fa schifo chi specula sugli incidenti. Ora basta, non accetto lezioni da chi è stato a libro paga della sanità privata”. Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.

d’amato 2