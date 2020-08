D'Amato attacca la Sardegna: "Su Civitavecchia tutta la pressione sanitaria" - Terzo Binario News

“Calo di attenzione sulle misure di sicurezza preventive, autorità terze verificheranno il rispetto delle regole”

L’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato, intervenendo a Radio Cusano Campus, ha attaccato direttamente l’amministrazione regionale sarda sulla mancata effettuazione dei tamponi alla partenza dei traghetti.

“Stiamo facendo un lavoro enorme, innanzitutto al porto di Civitavecchia dove solo ieri sono stati fatti circa 3mila tamponi per i viaggiatori in arrivo dalla Sardegna.

Avremmo preferito una modalità diversa di reciprocità, purtroppo non è stata possibile, non per colpa nostra. Ma questo non ci ha fermato. Stiamo preparando anche un documento tecnico. Evidentemente in Sardegna c’è stato un calo di attenzione sulle misure di sicurezza preventive che andavano attuate.

Autorità terze dovranno verificare se c’è stato il rispetto delle regole. A noi interessa tutelare la salute dei cittadini. Sta piano piano calando il numero dei positivi con la diminuzione degli arrivi” conclude D’Amato.