Dall’Arsial 40mila euro a Tarquinia per “Divin Mangiando” e “Panperfocaccia” • Terzo Binario News

I due progetti hanno ottenuto il punteggio massimo di 100 e la copertura totale del contributo richiesto

Tarquinia ha partecipato e vinto con Panperfocaccia e Divin Mangiando l’avviso pubblico di Arsial “Agevolazioni 2023”, che finanzia le iniziative di promozione, valorizzazione, ricerca e sperimentazione riguardanti i prodotti agricoli e il patrimonio enogastronomico laziale.

Il primo progetto è stato presentato dal Comune di Tarquinia per promuovere ed incentivare l’utilizzo di materie prime locali nella produzione di pane, dolci da forno, pizza e birra. L’evento si svolgerà nelle giornate del 29 e 30 settembre prossimi nel Centro Storico cittadino.

Il secondo progetto è stato elaborato dalla Proloco Tarquinia e si è svolto all’interno del DiVino Etrusco appena concluso, arricchendo una manifestazione che esalta le eccellenze enoiche della dodecapoli etrusca, attraverso l’organizzazione di degustazioni guidate, conferenze, show cooking e presentazioni, ed ha sicuramente contribuito al successo di questa edizione 2023, richiamando migliaia di visitatori nel centro storico.

Entrambi hanno ottenuto il punteggio massimo di 100, con l’erogazione totale del contributo richiesto di 20mila euro per ciascuno.

“Le rassegne enogastronomiche di promozione dei prodotti di un territorio sono appuntamenti di grande valore turistico ed economico e Tarquinia vanta un importante patrimonio in questo settore” – afferma il Sindaco Alessandro Giulivi. “L’Amministrazione comunale, fin dal suo insediamento, ha avuto come obiettivo quello di valorizzare le tipicità del territorio e sostenere i produttori locali, con iniziative, incontri e manifestazioni che evidenziassero questa straordinaria ricchezza. Aver ottenuto 40mila euro per le due iniziative dimostra che è stato fatto un ottimo lavoro di progettazione e che la strada intrapresa è quella giusta”.