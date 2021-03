Dal Viminale fondi per la sicurezza idraulica di Fiumicino: l'annuncio di Caroccia - Terzo Binario News

“Il Comune di Fiumicino ha ottenuto ingenti finanziamenti dal Ministero Interno per la messa in sicurezza del territorio, in particolare dal punto di vista idraulico.

Una decisione che accogliamo con grande soddisfazione, la sicurezza idraulica è difatti una priorità per noi, visto che il nostro territorio purtroppo negli ultimi tempi è stato interessato da importanti eventi calamitosi.

Le somme stanziate ammontano a 400 mila euro per la progettazione, 400 mila euro per il secondo lotto di via Siliqua ad Aranova e altri 500 mila per la messa in sicurezza idraulica di Fiumicino, Focene e Fregene, per un totale di un milione e 200 mila euro”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.