Dal 5 all'8 agosto street food a Santa Marinella - Terzo Binario News

Dal 5 all’8 agosto per la seconda volta Santa Marinella diventa la capitale dello Street Food.

La carovana più colorata d’Italia, quella del Typical Truck Street Food torna sul litorale romano per animare con gusto e colori l’estate 2021.

Una location ideale per ospitare un evento street food, a pochi passi dal mare, nel cuore del centro città. 23 Street Chef a bordo delle loro ApeCar, FoodTruck e StandCucina, posizionati a cerchio, daranno vita ad un evento imperdibile.

Ristoranti e cucine “on the road” proporranno le migliori ricette gourmet per una quattro giorni all’insegna del sano divertimento.

Un evento ideale per tutta la famiglia e per i buongustai. Street food di eccellenza, musica, relax, ed attività per i più piccoli trasformeranno Santa Marinella in un villaggio divertentissimo.

Una festa che animerà l’estate laziale all’insegna del buon cibo, realizzato con materie prime, selezionate per le esigenze di tutti i palati. Preparazioni sfiziose, vegane, classici della tradizione e novità gastronomiche.

Sapori delicati, dolci raffinati e piatti per i palati più esigenti e coraggiosi. Il villaggio aprirà alle 17:00 per iniziare con ottimi aperitivi, spritz, mojito e cuba libre accompagnati da ottima musica e fritti appena fatti. 4 giorni da vivere in compagnia degustando il meglio della cucina on the road: panini, primi piatti o contorni da far girare la testa.

Pesce e carni selezionate cotte da veri e propri maestri. Contorni, focacce e fritti dai gusti particolari e indimenticabili. Dolci e bibite per ogni palato. Il viaggio sensoriale verrà percorso all’interno del più grande ristorante sotto le stelle accompagnato da musica e momenti suggestivi con spettacoli emozionanti.

Gli street-chef, proporranno ricette provenienti da diverse regioni Italiane, ma anche cucine estere: Hot dog e hamburger di manzo danese con frollatura dry age; Scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura per 24 ore; Arrosticini di pecora e patata twister; Cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata. Dal Lazio carciofo alla giudia, broccoletti e salsicce; Una montagna di supplì classici, alla gricia, alla matriciana e tanti altri gusti; Non potrà mancare sua maestà la porchetta, ma in versione gourmet. Dalle Marche olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine. Pizza fritta ceccanese con tanti condimenti gourmet da scegliere.

Da Napoli la pizza cotta a legna; Per la prima volta gli chef di street cooking proporranno il format Il Tellinaro, che proporrà spaghettone di Gragnano con telline, bruschette con telline e spaghettone cozze e pecorino. Chi ha detto che il vero BBQ è solo americano? Da noi ci sarà la squadra di Italian’s BBQ che con il suo grande affumicatore vi delizierà con ottimo pulled pork, ribs, wings, baltimora e pastrami, tutto rigorosamente affumicato con legna di ciliegio.

Strizzando l’occhio alle cucine estere troverete dall’Irlanda ottima Angus alla brace con salsa guinness. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Dagli USA una montagna di fritti e patate chips fresche e fritte al momento con tantissime salse da abbinare, ma anche gli intamontabili hamburger american style. Dal Vietnam il vero street food vietnamita con padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, gỏicuốn, tômchiên.

Un’ esclusiva TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza. La novità di quest’anno è Bollicine, uno stand che proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, e gustosi cocktail estivi.

Per gli amanti del dolce, ci sarà da perdere la testa tra bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, crepes, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cannoli e granite siciliane. Non mancherà il gelato, ovviamente artigianale, anche gluten free e senza lattosio.

Da giovedì 5 Agosto a domenica 8 agosto, dalle 17:00 alle 24:00

INGRESSO LIBERO

Ricordiamo a tutti i partecipanti che all’interno dell’evento troverete gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle normative.

Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, a meno che non siate dello stesso nucleo famigliare”.