Da sabato al Polo Culturale di Tolfa in mostra le opere degli "Artisti dell'Old Station" di Tarquinia • Terzo Binario News

A Tolfa, sabato 14 settembre si inaugurerà un’esposizione di pittura nei suggestivi locali del Polo Culturale, che ospita il Museo.

La vernissage durerà dalle 15.30 alle 18. Ad essere esposte saranno delle opere dell’artista Fabiana Brizi e altre ralizzate nel corso di pittura a cura dell’Associazione culturale “Artisti dell’Old Station”. Si potranno vedere quindi opere delle pittrici tarquiniesi Edda Bernardini, Maria Luigia Musella e Beatrice Zavattaro. La mostra terminerà domenica 29 settembre.

Le opere sono ispirate dallo studio di Gustav Klimt, sono in prevalenza a tema mitologico e raffigurano personaggi dell’antichità e allegorie. I quadri originali di Fabiana Brizi hanno in comune con Klimt l’uso del colore oro, come si vede nella foto del titolo, particolare dell’opera “Salomè”.

“Artisti dell’Old Station” nasce per dare la possibilità alle persone di scoprire i propri talenti artistici tramite corsi di pittura e per dare visibilità al loro operato con delle esposizioni. Come in qualunque corso didattico è l’insegnante che propone agli allievi una selezione di opere con difficoltà di esecuzione graduali e finalizzate a un determinato esercizio. “Diversamente non ci sarebbe un corso di apprendimento artistico – spiega la Brizi – ma un centro ricreativo che è un’altra cosa”.

Per aver patrocinato questa esposizione, l’associazione tarquiniese ringrazia la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, il responsabile dell’ufficio cultura Moreno Riversi e tutta l’amministrazione comunale del centro collinare. Ringraziamenti vanno al direttore del museo civico e archeologico Giordano Iacomelli e ai suoi collaboratori del Polo Culturale, come pure al presidente della Pro Loco di Tolfa Felice Tidei e alla ragazza del Servizio civile Giulia Rutigliano per il supporto.