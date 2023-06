Da domani torna in funzione il servizio di acqua irrigua a Cerenova • Terzo Binario News

“È nuovamente attivo il servizio dell’acqua irrigua nella Frazione di Cerenova.

A causa della necessità da parte della Multiservizi Caerite spa di provvedere ad alcuni ed importanti interventi di riparazione e manutenzione della rete, è stato infatti necessario posticipare la regolare riapertura del servizio.

Le operazioni si sono già concluse e la rete è già funzionante. L’impianto sarà totalmente in pressione da domani mattinata, sabato 10 giugno”. Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“In molti, nei giorni scorsi, mi hanno segnalato la mancanza di questo servizio che in estate è davvero importante – conclude il Sindaco – era necessario fare questi interventi senza i quali l’impianto non poteva entrare in funzione”.