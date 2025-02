Da Caserta e dalla Calabria due storie di sofferenza che meritano entrambe un lieto fine • Terzo Binario News

BLUE PIEGATO DAL DOLORE! SE NESSUNO CONDIVIDE LUI NON HA NESSUNA SPERANZA.È lo sguardo di chi non ha mai ricevuto amore, di chi è rassegnato alla morte!

NESSUNO HA MAI CHIAMATO PER LUI DA QUANDO È STATO PORTATO IN BOX.

Blue ha vissuto 7 anni di inferno in mano al suo aguzzino! BLUE È UN CANE DOLCISSIMO, PACATO ED EDUCATO. Adesso Blue ha bisogno di un riscatto vi prego.

NON LASCIAMO CHE MUOIA DI CREPACUORE IN UN BOX.

Blue ama il contatto umano.Compatibile con cani femmine NO GATTI

NEGATIVO A MALATTIE MEDITERRANEE

DIAMO A BLUE UNA POSSIBILITÀ PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI.

Si trova in Provincia di Caserta ma viaggia dal centro al nord Italia con vaccini e microchip previo iter di adozione.

Info 3926567981 Imma lascia messaggio di presentazione

Speravo arrivasse una famiglia x me…speravo che arrivasse una mamma che mi portasse via da qui…..

Speravo di restare in questo buco solo pochi giorni…invece sono 2 anni che vivo qui..vivo recluso..vivo sognando la libertà…una libertà che nn ho mai avuto..Che mi è stata rubata….

Ho solo 2 anni..non voglio passare tt la vita così…

8 kg ..Calabria x info Nadia Versace +39 339 868 2022