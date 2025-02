Musica in collina, nasce "Rock e i suoi Fratelli": oggi la festa del tesseramento • Terzo Binario News

L’associazione punta a raccogliere gli appassionati che vivono a Tolfa ed Allumiere anche per reperire luoghi dove poter suonare

Una vera e propria “chiamata alle armi”, dove però a venire usati sono strumenti musicali o, semplicemente, la voglia di fare o ascoltare musica di qualsiasi genere.

E’ quanto si propone di fare un gruppo di persone – di varie età – che vivono o gravitano nei due centri collinari di Allumiere e Tolfa e che ha creato un’associazione dal nome “Rock e i suoi Fratelli”, la cui prima iniziativa è la festa del tesseramento che si tiene oggi al Cral di Allumiere, nel giardino del palazzo camerale. Ci sarà una jam session e il dj set.

“Questa associazione – spiegano i fondatori – nasce perché, rispetto alle numerose e bellissime iniziative culturali che vengono organizzate a Tolfa e Allumiere (iniziative letterarie, laboratori per i più piccoli, compagnie teatrali e gruppi ricreativi in generale, attività svolte dalle contrade e dai rioni),quelle legate alla musica e alla promozione musicale sono veramente poche: al netto degli appuntamenti delle rispettive bande musicali e di singole realtà e oltre gli eventi di particolare qualità (come il Tolfa Jazz Festival o l’esistenza il coro gospel Purple Gospel Choir) non esiste, nei nostri territori un luogo fisico in cui poter ascoltare un concerto, oppure una sala-prove disponibile e aperta a chiunque quando si decide di suonare in gruppo, o esperienze strutturali e programmate nel tempo che vedano la musica quale protagonista”.

“Per questo nasce ‘Rock e i suoi fratelli’- continuano -, e per aderire all’associazione non è necessario suonare o saperlo fare: l’importante è amare la musica in qualsiasi forma venga espressa e la avere la voglia di stare insieme ad altri per condividere la medesima passione e organizzare momenti di confronto e musica”.

“Se pensi tutto questo possa essere utile a te e al nostro territorio, se vuoi impegnarti in questo senso o proporti come musicista o gruppo, se hai idee per concerti, eventi e iniziative legate alla musica, o semplicemente vuoi sostenere l’associazione ti invitiamo oggi sabato 1 febbraio alle 19 al CRAL di Allumiere per la prima festa del tesseramento: troverai persone con la stessa attitudine e intenzionalità per l’inizio di un percorso che vuole far risuonare i nostri territori di note ad alto volume! Ti aspettiamo!”.

Qui sotto la locandina dell’evento coi nomi dei protagonisti della serata.