Cultura della legalità, i Carabinieri tra gli studenti della Media “Santa Rosa Venerini” di Oriolo Romano • Terzo Binario News

Continuano gli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri in favore degli istituti scolastici della Provincia, nell’ambito dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri per diffondere la “Cultura della Legalità” e far sentire ai ragazzi la vicinanza delle forze dell’ordine.

Proprio con questo obiettivo i Carabinieri della Compagnia di Ronciglione hanno incontrato nei giorni scorsi alcune classi della scuola media “Santa Rosa Venerini” di Oriolo Romano.

Numerosi e interessanti i temi trattati, che hanno suscitato partecipazione ed entusiasmo tra i giovanissimi studenti: si è parlato delle attività svolte quotidianamente dall’Arma in favore della comunità e trattati argomenti di attualità come il bullismo ed il cyber-bullismo, materie in cui l’Arma è da sempre in prima fila per sensibilizzare e prevenire condotte rischiose.

Sono stati illustrati in modo semplice, ma efficace, i punti cruciali di un fenomeno che non è più solo la manifestazione di prepotenza sui più deboli ma assume contorni più gravi nel momento in cui, passando in rete o sui social, tende a dare un’illusione di impunità.

Inoltre, sono state fornite informazioni molto importanti su un uso consapevole e attento della rete, spesso utilizzata senza adeguata conoscenza dei rischi, nonché l’invito a non restare in silenzio davanti a situazioni vissute o di cui si è a conoscenza.

Visto l’approssimarsi del Capodanno, una parte dell’incontro è stato dedicato alla sensibilizzazione sui pericoli legati ai fuochi d’artificio, soprattutto quelli illegali, spiegando rischi e danni fisici in cui si può incorrere nel maneggiare e fare esplodere petardi, anche quelli che, all’apparenza, possono sembrare innocui. In particolare, è stato sottolineato che la vigilanza degli adulti è fondamentale, non solo nell’acquisto dei “botti” da rivenditori autorizzati, ma soprattutto, la loro presenza al momento dell’accensione dell’artificio pirotecnico.

Sul sito dell’Arma dei Carabinieri https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/fuochi-artificio si trova un approfondimento in cui si parla di fuochi legali e illegali, con molti consigli utili su come usarli in modo corretto.

Gli studenti hanno partecipato con vivo interesse, contribuendo con entusiasmo ad animare il dibattito e a porre molte domande sulle tematiche affrontate.