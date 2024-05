Cultura, al via il premio "Ricordando": si comincia con l'omaggio al regista di Civitavecchia Silverio Blasi • Terzo Binario News

Come già annunciato le Associazioni SPAZIOLIBEROBLOG, BOOK FACES, BLUE IN THE FACE, INTERNATIONAL TOUR FESTIVAL con il contributo della FONDAZIONE CARICIV di Civitavecchia, hanno promosso il premio RICORDANDO….

Ogni anno sarà ricordato un personaggio scelto da una rosa che sarà composta in base alle indicazioni richieste agli studiosi impegnati sul territorio, invitandoli a contribuire alla individuazione e alle segnalazioni, anche con note biografiche esplicative.

Si pensa di realizzare una vera e propria anagrafe di coloro che hanno svolto ruoli significativi onorando le città in cui sono nati o in cui hanno svolto funzioni importanti.

Un lavoro di emersione di ciò che di meglio Civitavecchia e i territori circostanti hanno prodotto per perpetuarne il ricordo.

Sarà anche chiesto alla Amministrazione comunale un atto concreto con la dedica di spazi a chi alla città ha dato un contributo che merita di essere valorizzato, superando la logica del caso per caso che in questi anni ha anche reso disorganica la stessa toponomastica.

In questo quadro le scuole possono essere parte organica del progetto con il ruolo primario di diffondere tra i giovani queste conoscenze.

Si tratta di una iniziativa importante perché vuole recuperare e diffondere la memoria di personaggi troppo spesso dimenticati.

Una iniziativa che pone quindi la memoria come un patrimonio inalienabile delle comunità e che ha quindi anche un forte carattere identitario.

C’è un lavoro da fare per recuperare conoscenze troppo spesso cadute nell’oblio e per questo contiamo sul contributo di coloro che in questi anni hanno dedicato attenzione e studio alla storia del territorio.

Le Associazioni promotrici rivolgono un appello alle altre associazioni e agli studiosi perché collaborino e contribuiscano ad un lavoro che per essere proficuo deve essere corale, nella consapevolezza che la cultura è partecipazione, collaborazione, socializzazione.

Il Premio vuole essere un modesto contributo nella direzione dell’arricchimento di una cultura che ha già molti protagonisti.

Il fatto che siano quattro associazioni a realizzarlo con una comunanza di intenti e di obiettivi, vuole anche essere una indicazione di metodo.

Di seguito il Bando per la partecipazione al Premio.



BANDO PER IL PREMIO RICORDANDO…….



Le Associazioni SPAZIOLIBEROBLOG, BOOK FACES, BLUE IN THE FACE, INTERNATIONAL TOUR FESTIVAL con il contributo della FONDAZIONE CARICIV di Civitavecchia, promuovono il premio RICORDANDO….



Il premio si propone di diffondere la conoscenza di illustri concittadini e di personaggi che hanno avuto un ruolo significativo operando a Civitavecchia o nei territori circostanti (Civitavecchia, Allumiere, Anguillara Sabazia, Barbarano Romano, Blera, Bracciano, Canino, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Monteromano, Oriolo, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano, Tuscania, Vejano, Vetralla).

Per questo anno il personaggio prescelto è Silverio Blasi, importante attore, regista, sceneggiatore, nato a Civitavecchia.

La partecipazione al Premio implica l’adesione al regolamento che stabilisce i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, la composizione della giuria, i premi e le comunicazioni ai vincitori, il diritto d’autore e altri termini necessari a concorrere.

I partecipanti devono inviare la propria candidatura con la documentazione richiesta entro il 30 Giugno 2024 alla Segreteria del premio, utilizzando il seguente indirizzo mail: premio.ricordando@gmail.com.

La giuria proclamerà tre vincitori. Al primo andrà un premio di 1.000,00 euro, al secondo di 500,00 euro, al terzo di 300,00 euro.

I partecipanti dovranno inviare un video con un monologo da loro creato e recitato la cui durata non potrà superare i 12 minuti.

Si tratta quindi di una prova di scrittura e attoriale e il tema del monologo è libero.

Per ciascun monologo selezionato verrà realizzata una messa in scena interpretata dallo stesso vincitore presso il Teatro Nuovo Sala Gassman in Largo Italo Stegher, 2 Civitavecchia.

Gli autori vincitori dovranno provvedere autonomamente alle incombenze necessarie alla messa in scena del testo che rappresenteranno e alle eventuali spese di trasferimento e pernottamento.

A cura dell’organizzazione sarà la disponibilità del Teatro e del service luce e fonica.



REGOLAMENTO

Art. 1 –

Il concorso è rivolto ad autori nati o residenti nei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Anguillara Sabazia, Barbarano Romano, Blera, Bracciano, Canino, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Monteromano, Oriolo, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano, Tuscania, Vejano, Vetralla.

La partecipazione è aperta a tutti, senza alcun limite d’età.



Art. 2 – Il tema è libero e consiste in una prova di scrittura e attoriale.

I partecipanti dovranno inviare un video con un testo inedito, in lingua italiana, da loro prodotto e recitato.

La durata del video non dovrà superare i 12 minuti.



Art. 3 – Il video dovrà pervenire (unitamente alla scheda di partecipazione, alla ricevuta del versamento della quota di partecipazione) entro il termine perentorio del 30 giugno 2024.

L’invio dovrà avvenire tramite e-mail all’indirizzo: premio.ricordando@gmail.com.

Indicando nell’oggetto la dicitura: Ricordando Blasi e il proprio nome.

Il materiale non sarà restituito.



Art. 4 – La quota di iscrizione per ogni singolo video presentato è: € 15.00 (quindici) destinata alle spese di organizzazione.

I Premi sono infatti coperti dal contributo della Fondazione Cariciv di Civitavecchia.

La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Associazione Spazioliberoblog codice IBAN: IT57P0306909606100000190806 presso Banca Intesa con causale: “Iscrizione Premio RICORDANDO Silverio Blasi 2024”.



Art. 5 – La valutazione dei testi e la relativa ammissione alla fase finale sarà affidata ad una Giuria composta da esperti competenti in materia.



Art. 6 – Gli autori dei testi vincitori porteranno in scena il monologo nella serata conclusiva del premio il giorno venerdì 27 settembre alle ore 18 a Civitavecchia nel Teatro Nuovo Sala Gassman in Largo Italo Stegher, 2.

Gli adempimenti per la realizzazione del monologo sono a carico del vincitore.

A cura dell’organizzazione sarà la disponibilità del Teatro e del service luce e fonica.



Art. 7 – La giuria, a suo insindacabile giudizio, deciderà l’attribuzione di tre premi. Il primo premio di € 1.000,00, il secondo premio di € 500,00 e il terzo premio di € 300,00.

I tre finalisti dovranno rappresentare il proprio lavoro nella giornata conclusiva di venerdì 27 settembre 2024.

La non partecipazione alla serata conclusiva fa decadere il diritto al premio.

Solo dopo l’esibizione dei tre finalisti del Premio Silverio Blasi 2024 nella giornata conclusiva verrà resa nota la graduatoria.





Art. 8 – La Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, attribuire due ulteriori premi di euro 200,00 ciascuno al miglior testo e alla migliore prestazione attoriale considerati separatamente.







Scheda di partecipazione



Nome_______________________________________________________________ Cognome_____________________________________________________________

Luogo e data di nascita____________________________________________________________ Indirizzo di residenza_____________________________________________________________ Recapiti telefonici_____________________________________________________________ Email_______________________________________________________________Titolo dell’opera____________________________________________________________



Io sottoscritto dichiaro di accettare integralmente il regolamento del bando di concorso. Il materiale e i dati in esso contenuti saranno gestiti secondo quanto previsto nel GDPR 679/2016 “riferimentro alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.