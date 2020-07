Cultura a Civitavecchia: gli appuntamenti di oggi e domani - Terzo Binario News

Fine settimana ricco di eventi a Civitavecchia. Il cartellone estivo del mese di luglio vede per questa sera un doppio appuntamento. Per il teatro, torna la rassegna “Estate alla Rocca”: in scena va “L’ammazzo col gas”, spettacolo brillante di Roberto D’Alessandro. Appuntamento alle ore 21.30.

Primo appuntamento invece per la danza: in questo caso lo scenario è quello della Marina, sempre a partire dalle ore 21.30, con Salsa sotto le stelle. I balli latino-americani contraddistingueranno anche domani sera, sempre a piazza degli Eventi e con lo stesso orario delle 21.30.

Ma il sabato è anche il giorno della rassegna Dal Mito alla Storia: spazio allora, dalle ore 21.30, a “Enea o chi altro?”, con Fabio Angeloni voce narrante, Delfina Angeloni voce narrante e Anthony Caruana alla chitarra. La cornice è quella suggestiva delle Terme di Traiano, grazie alla collaborazione con Pro Loco.