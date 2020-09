Crolla copertura di rimessa bus a Roma - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

È crollata parte di una autorimessa a Roma, sul piano stradale, già attenzionata: si tratta di un capannone per bus privati, mentre il garage nel seminterrato ospita auto private. È accaduto intorno alle 11,45 di venerdì 4 settembre in via Luigi Tamburrano, all’incrocio con via Grotta di Gregna. Dalle prime informazioni raccolte, confermate dai militari dell’Arma, non ci sarebbero feriti. A essere interessato dal crollo la copertura del piano terra.

Sul posto due Squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco Roma, una Autoscala, il Carro Crolli, Usar, Capo turno Provinciale, Funzionario di servizio e Nucleo Cinofili. Presenti anche i carabinieri della stazione Roma Santa Maria del Soccorso e della compagnia Roma Montesacro.

In corso le operazioni di messa in sicurezza.