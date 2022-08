Crea caos alle partenze di Fiumicino: 35enne spagnolo portato in tso dai Carabinieri • Terzo Binario News

Multati anche due ncc abusivi in aeroporto

Nelle ultime 48 ore, i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a Fiumicino hanno portato alla denuncia a piede libero di un uomo e alla sanzione di due autisti NCC per violazioni amministrative.

In mattinata, i Carabinieri sono intervenuti presso il banco check-in del Terminal 3 “Partenze” dove era stato segnalato un soggetto in stato di agitazione.

L’uomo, poi identificato in un cittadino spagnolo di 35 anni, nelle fasi del controllo ha iniziato a dimenarsi, a minacciare e a scalciare violentemente nei confronti dei militari che lo hanno bloccato e deferito all’Autorità Giudiziaria.

È stato poi richiesto l’intervento medico e l’uomo è stato portato all’ospedale “Grassi” di Ostia per essere sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio.

Nel pomeriggio, invece, presso il Terminal 1 “Arrivi”, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, i Carabinieri hanno sanzionato due autisti, addetti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, sorpresi mentre procacciavano, senza averne titolo, clienti tra i passeggeri in transito all’interno dello scalo. I due abusivi sono stati sanzionati amministrativamente per un importo totale di 4.128 €.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.