Covid nel Lazio: 4418 nuovi positivi, 9 decessi, 6600 guariti e 2285 contagi a Roma - Terzo Binario News

#COVID: Alessio D’Amato, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 30.398 TAMPONI, SI REGISTRANO 4.418 NUOVI CASI POSITIVI (-2.991), SONO 9 I DECESSI (+4), 1.158 I RICOVERATI (+21), 74 LE TERAPIE INTENSIVE ( = ) E +6.601 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 14,5%.

I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 2.285

* ROCCASECCA (FR): questa mattina ho partecipato alla cerimonia in ricordo dei cittadini vittime della pandemia Covid alla presenza del sindaco Giuseppe Sacco e tutta l’Amministrazione comunale, i sindaci del distretto, le autorità civili e religiose.

Durante la cerimonia è stata scoperta una Stele commemorativa del maestro Nino Rezza con i nomi delle vittime. Un momento importante per rendere omaggio alle 809 vittime complessive del Covid nella provincia di Frosinone. Desidero ringraziare le nostre operatrici e i nostri operatori sanitari che non si sono mai fermati per cercare di salvare più vite possibili e limitare la diffusione del contagio. Oggi siamo in una fase completamente diversa grazie a vaccini, farmaci e anticorpi monoclonali. Fra pochi giorni cesserà lo stato d’emergenza nel nostro Paese, segnale di speranza, ma dobbiamo sempre mantenere la giusta cautela, guardando al futuro, soprattutto per queste vittime e le loro famiglie.***attivi a Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate oltre 12.300 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.* EMERGENZA UCRAINA: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.***Superata quota 13 milioni e 370 mila vaccini complessivi, superate le 3,9 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’81% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 267 mila dosi. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 448 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.* Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 858 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 716 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 711 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. * Asl Roma 4: sono 149 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 679 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 397 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 908 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 236 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 360 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 209 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.