Pendolari della Roma-Lido furiosi, sabato manifestazione al Campidoglio - Terzo Binario News

Annunciato dal Comitato dei pendolari una sit-in di protesta per martedì 5 aprile a partire dalle ore 14:30

“Dopo anni di chiacchiere e scarica barile tra istituzioni, andiamo in piazza del Campidoglio a sentire cosa vuol fare, “da grande”, il Comune di Roma, per due ferrovie, che stanno e resteranno nel suo territorio a “dis-servizio” dei cittadini romani. Venite anche voi a dire la vostra”. Così il Comitato Pendolari della Roma-Lido annuncia su Facebook il sit-in di protesta che si terrà il 5 aprile alle ore 14:00 in Piazza del Campidoglio a Roma.

“Dopo la Regione Lazio – si legge – che ha lasciato volutamente degradare negli ultimi anni le ferrovie sull’orlo della chiusura, ora anche il Comune di Roma nega 2 treni che potrebbe risollevare la Roma Lido, condannando i cittadini ad attese di 40minuti in banchina. Abbiamo il diritto ad un trasporto dignitoso, come prevede la Costituzione, che ci è stato negato dalle amministrazioni regionali e comunali negli ultimi 10anni, oltre che nella sciagurata gestione di Atac. Siamo stufi di essere trattati come cittadini di Serie B, vergogna! Treni subito! Ripresa dei lavori interrotti da anni e lavori per le nuove stazioni e le opere accessorie non sono più rimandabili”