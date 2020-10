Covid a Pomezia: chiusi Anagrafe, uffici Cultura e Istruzione e scuola Trilussa - Terzo Binario News

Su richiesta della Asl Roma 6, il Sindaco Adriano Zuccalà sta predisponendo l’ordinanza di chiusura in via precauzionale fino al 4 novembre compreso, salvo diverse disposizioni, della scuola primaria Trilussa.

La chiusura non interesserà la scuola dell’infanzia, attualmente non direttamente coinvolta da casi di infezione e sita in un edificio distinto e indipendente rispetto alla primaria.

All’interno del plesso scolastico e tra la rete di contatti e familiari, si è sviluppato un cluster di circa 45 persone che presentano sintomi riconducibili al Covid-19.

Inoltre gli uffici Cultura e Istruzione, ubicati in via Pier Crescenzi, resteranno chiusi al pubblico fino al 26 ottobre per effettuare una sanificazione generale a scopo precauzionale.

Infine si informa la cittadinanza che gli uffici Anagrafe e Servizi sociali, ubicati a piazza San Benedetto da Norcia, resteranno chiusi fino al 26 ottobre per effettuare una sanificazione generale a scopo precauzionale.

I suddetti uffici riapriranno al pubblico, come di consueto, con accesso contingentato e su appuntamento.