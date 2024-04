"Costruiamo due sale operatorie in Togo", l'iniziativa di un 23enne romano raccoglie 11mila euro • Terzo Binario News

“Sono Tommaso Pavolini, 23 anni, e mi rivolgo a voi con una richiesta di aiuto e di speranza. Sto raccogliendo fondi per sostenere le Associazioni “Cuori Grandi” e “Luconlus” nella loro nobile impresa di costruire un ospedale ad Amakpapè, in Togo. In particolare, sto cercando fondi per contribuire alla costruzione di due sale operatorie, un passo fondamentale per fornire cure mediche essenziali nella regione”.

Con queste parole Tommaso, un ragazzo romano impegnato da anni in attività di volontariato,, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la costruzione di un ospedale ad Amakpapè, Togo. Obiettivo finanziare la creazione di due sale operatorie per garantire cure mediche alla comunità.

“La causa che sto sostenendo ha un profondo significato personale per me, radicato nella mia storia con il Togo. Quando avevo 11 anni, il villaggio di Amkpapè era privo di infrastrutture vitali. Nel corso degli anni, grazie agli sforzi congiunti di varie associazioni, sono state create scuole, un’infermeria, case per famiglie bisognose e altro ancora” racconta Tommaso.

Il successo dell’iniziativa ha portato ad un primo traguardo di 11.700 euro, grazie a 119 donazioni: “È con grande entusiasmo che vi informo che i lavori per la realizzazione dell’ospedale in Togo procedono con successo, e ciò è merito del vostro prezioso sostegno – scrive fra gli aggiornamenti il giovane romano.

“I fondi raccolti saranno consegnati direttamente a due straordinarie missionarie, Patrizia e Maristella, che hanno dedicato oltre 20 anni della loro vita al Togo. Attualmente stanno supervisionando il progetto di costruzione dell’ospedale di Amakpapè. La loro dedizione e competenza fanno sì che ogni donazione contribuisca concretamente all’avanzamento di questa vitale iniziativa” conclude Tommaso.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://www.gofundme.com/f/costruzione-2-sale-operatorie-cuori-grandi-togo