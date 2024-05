Cosa è successo a Ottaviano: panico nella metro A • Terzo Binario News

C’è un video postato sui canali di Welcome to Favelas: due tizi che hanno una lite accesa sulla banchina della stazione Ottaviano, linea A della metropolitana. Uno dei contendenti ha in mano qualcosa (il manico di un ombrello? Una spranga) con cui si scaglia contro l’altro. Succede nel tardo pomeriggio di ieri, 2 maggio.

Le forze dell’ordine, come confermato a Terzo Binario, ricevono una segnalazione intorno alle 18. Ma all’arrivo degli agenti non c’era più nessuno.

Foto frame video Welcome to Favelas