Corso per defibrillatore del Cerveteri Calcio per gli istruttori del settore giovanile verdazzurro • Terzo Binario News

Allenatori e istruttori da oggi sapranno utilizzare il defibrillatore al campo Galli di Cerveteri.

La società verdeazzurra ha tenuto un corso per istruire i tecnici ad intervenire nel caso in cui ce ne fosse bisogno.

Un passo in avanti, che lascia capire come il club ci tenga molto alla salute dei giocatori e allo stato d’animo dei genitori, che lasciano i figli al campo per gli allenamenti.

Grazie al dottor Bruno Migliore, che ha tenuto il corso con i suoi collaboratori, gli allenatori hanno potuto apprendere le nozioni per il primo intervento sull’uso del defibrillatore.

Il presidente Andrea Lupi, infatti, voleva che si svolgesse una giornata di approfondimento sull’utilizzo dell’apparecchio che in molti casi salva le vite.